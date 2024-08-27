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Анна Блинкова проиграла Эмме Наварро на старте Открытого чемпионата США

Анна Блинкова проиграла Эмме Наварро на старте Открытого чемпионата США
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Российская теннисистка Анна Блинкова неудачно стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга россиянка проиграла представительнице США Эмме Наварро со счётом 1:6, 1:6.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 01:30 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Анна Блинкова
81
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность встречи составила 59 минут. За это время Блинкова не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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