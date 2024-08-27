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Хольгер Руне проиграл в первом круге Открытого чемпионата США

Хольгер Руне проиграл в первом круге Открытого чемпионата США
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Датчанин Хольгер Руне не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 2:6, 1:6, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 00:40 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 4
6 		6 6
             
Брэндон Накашима
50
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Руне выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок. На счету Накашимы 11 подач навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге американец сыграет с победителем пары Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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