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Марта Костюк с победы стартовала на US Open

Марта Костюк с победы стартовала на US Open
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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 6:2, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 01:10 МСК
Маккартни Кесслер
63
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Марта Костюк
19
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Костюк выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американки две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Костюк сыграет с победителем пары Хлоэ Паке (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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