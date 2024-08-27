Марта Костюк с победы стартовала на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла американку Маккартни Кесслер со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Костюк выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американки две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Костюк сыграет с победителем пары Хлоэ Паке (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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