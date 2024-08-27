Чешская теннисистка Барбора Крейчикова с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга она обыграла представительницу Испании Марину Бассольс-Риберу со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность встречи составила 59 минут. За это время Крейчикова выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 5.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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