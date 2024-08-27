Виктория Азаренко вышла во второй круг US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга она обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счётом 3:6, 6:1, 6:1.
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Продолжительность встречи составила 2 час 2 минуты. За это время Азаренко выполнила один эйс, допустила десять двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Стародубцевой одна подача навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Азаренко сыграет с победителем пары Клара Бюрель (Франция) – Слоан Стивенс (США).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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