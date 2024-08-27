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Гауфф — самая молодая теннисистка после Шараповой, выигравшая 8 матчей подряд на US Open

Гауфф — самая молодая теннисистка после Шараповой, выигравшая 8 матчей подряд на US Open
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20-леняя американская теннисистка Кори Гауфф стала самым молодым игроком, которая одержала восемь побед подряд на US Open после россиянки Марии Шараповой, которая выиграла девять побед в период с 2006 по 2007 год, сообщает Opta Ace в социальной сети X.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 21:35 МСК
Варвара Грачёва
66
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Напомним, в матче первого круга она разгромила француженку Варвару Грачёву (66-й номер рейтинга WTA), ранее выступавшую за Россию, со счётом 6:2, 6:0.

Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Германии Татьяной Марией.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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