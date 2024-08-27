Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира US Open

31-я ракетка мира, 29-летняя российская спортсменка Екатерина Александрова обыграла 58-ю ракету мира, 29-летнюю спортсменку из Болгарии — Викторию Томову в 1-м круге турнира US Open со счётом 6:7, 6:0, 7:5.
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Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. В рамках поединка Александрова выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 3 из 12 реализованных брейк-пойнта.
В следующем круге россиянка встретится с американкой Ивой Йович обыгравшей в 1-м круге спортсменку из Польши Магду Линетт.
US Open — 2024 стартовал в понедельник, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.
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