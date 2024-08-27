Свитолина рассказала, почему отказалась пожать руку армянке Аванесян в Монтеррее

28-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, по какой причине отказалась от рукопожатия с армянской теннисисткой Элиной Аванесян на турнире в Монтеррее 22 августа.

«Что я могу сказать тем людям, которые негативно на это отреагировали? Во-первых, я уже не так много читаю X, я что-то слышала от своей команды. Сама я туда так часто не захожу. Мне кажется там много недобрых людей, которые оставляют комментарии. Конечно, есть и хорошие люди, но есть много нехороших.

Да, я знаю, что она изменила гражданство, но это не единственный момент, который для меня важен. Дело также в том, чтобы иметь позицию по происходящему. Я не слышала такой позиции от неё. Когда вы меняете гражданство ради собственной выгоды – это одно дело. Когда вы меняете его из-за осуждения происхожящего – это другая ситуация», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

Напомним, Элина Аванесян тогда не смогла выйти в третий круг турнира в Монтеррее. Она проиграла Свитолиной со счётом 4:6, 3:6. В следующем круге украинка вылетела от чешки Линды Носковой.

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