Новак Джокович вышел во второй круг турнира US Open
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37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович успешно начал турнир в США. В матче первого круга он обыграл молдавского спортсмена, 138-ю ракетку мира Раду Албота со счётом 6:2, 6:2, 6:4.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 04:45 МСК
138
Раду Албот
Р. Албот
Окончен
0 : 3
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|6
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. В рамках поединка Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге Новак Джокович встретится с сербским спортсменом Ласло Джере. US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
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