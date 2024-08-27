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Арина Соболенко в двух сетах обыграла Присциллу Хон и вышла во второй круг US Open

Арина Соболенко в двух сетах обыграла Присциллу Хон и вышла во второй круг US Open
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2-я ракетка мира, 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 203-ю ракету мира, 26-летнюю спортсменку из Австралии — Присциллу Хон в 1-м круге турнира US Open со счётом 6:3, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 05:50 МСК
Присцилла Хон
203
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. В рамках поединка Арина выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге белоруска встретится с итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 76 строчку мирового рейтинга у женщин.

US Open — 2024 стартовал в понедельник, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.

Турнирная сетка US Open-2024
Календарь US Open-2024
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