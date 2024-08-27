Арина Соболенко в двух сетах обыграла Присциллу Хон и вышла во второй круг US Open

2-я ракетка мира, 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 203-ю ракету мира, 26-летнюю спортсменку из Австралии — Присциллу Хон в 1-м круге турнира US Open со счётом 6:3, 6:3.
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Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. В рамках поединка Арина выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге белоруска встретится с итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 76 строчку мирового рейтинга у женщин.
US Open — 2024 стартовал в понедельник, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.
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