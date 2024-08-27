Результаты игрового дня 26 августа у мужчин на US Open — 2024

С 26 по 27 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — прошёл очередной игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков.

Результаты игрового дня 26 августа на US Open — 2024 у мужчин: