Результаты игрового дня 26 августа у мужчин на US Open — 2024
С 26 по 27 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — прошёл очередной игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков.
Результаты игрового дня 26 августа на US Open — 2024 у мужчин:
- Цзюнчэн Шан (Китай, 72-я ракетка мира) — Александр Бублик (Казахстан, 27-я ракетка мира) — 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4.
- Максимильян Мартерер (Германия, 108) — Александр Зверев (Германия, 4) — 2:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6.
- Бен Шелтон (США, 13) — Доминик Тим (Австрия, 210 ) — 6:4. 6:2. 6:2.
- Алексей Попырин (Австралия, 28) — Квон Сон У (Южная Корея, 340) — 7:5, 6:2, 6:3.
- Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия, 68) — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.
- Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, 123) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.
- Александр Шевченко (Казахстан, 61) — Доминик Кёпфер (Германия, 83) — 6:3, 7:5, 5:7, 6:2.
- Кириян Жаке (Франция, 209) — Григор Димитров (Болгария, 9) — 3:6, 4:6, 2:6.
- Хольгер Руне (Дания, 15) — Брэндон Накашима (США, 50) — 2:6, 1:6, 4:6.
- Новак Джокович (Сербия, 2) — Раду Албот (Молдавия, 138) — 6:2, 6:2, 6:4.
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