Рублёв — во втором круге US Open, голевая феерия в Ла Лиге. Главное к утру
Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл 68-го номера мирового рейтинга АТР бразильца Тьяго Уайлда на старте US Open — 2024, в матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» обыграл «Сельту» со счётом 4:3, представители нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара негативно отреагировали на слухи о возвращении бразильца в каталонскую «Барселону». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на US Open — 2024.
- «Вильярреал» вырвал победу в матче Ла Лиги с «Сельтой» с семью голами.
- Представители Неймара отреагировали на слухи о возвращении игрока в «Барселону».
- Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира US Open.
- Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не дал «Динамо» пенальти после падения Лаксальта.
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