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27 августа главные новости спорта, трансферы, результаты футбольных матчей, результаты US Open 2024

Рублёв — во втором круге US Open, голевая феерия в Ла Лиге. Главное к утру
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл 68-го номера мирового рейтинга АТР бразильца Тьяго Уайлда на старте US Open — 2024, в матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» обыграл «Сельту» со счётом 4:3, представители нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара негативно отреагировали на слухи о возвращении бразильца в каталонскую «Барселону». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на US Open — 2024.
  2. «Вильярреал» вырвал победу в матче Ла Лиги с «Сельтой» с семью голами.
  3. Представители Неймара отреагировали на слухи о возвращении игрока в «Барселону».
  4. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира US Open.
  5. Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не дал «Динамо» пенальти после падения Лаксальта.
  6. Арина Соболенко в двух сетах обыграла Присциллу Хон и вышла во второй круг US Open.
  7. Свитолина рассказала, почему отказалась пожать руку армянке Аванесян в Монтеррее.
  8. Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже молодых игроков при Пересе.
  9. Кудерметова проиграла Мертенс на старте US Open.
  10. Новак Джокович вышел во второй круг турнира US Open.
  11. Доминик Тим провёл последний в карьере матч на турнире «Большого шлема».
  12. Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто может перейти в «Саутгемптон».
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