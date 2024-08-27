Рублёв — во втором круге US Open, голевая феерия в Ла Лиге. Главное к утру

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл 68-го номера мирового рейтинга АТР бразильца Тьяго Уайлда на старте US Open — 2024, в матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» обыграл «Сельту» со счётом 4:3, представители нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара негативно отреагировали на слухи о возвращении бразильца в каталонскую «Барселону». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».