Результаты игрового дня 26 августа у женщин на US Open — 2024
26 августа и в ночь с 26 на 27 августа на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — прошёл очередной игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.
Результаты игрового дня 26 августа на US Open — 2024 у женщин:
- Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 7:6.
- Юле Нимайер (Германия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:7, 6:4.
- Ван Яфань (Китай) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, отказ Саккари.
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 6:4, 6:2.
- Жаклин Кристиан (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 4:6.
- Элина Свитолина (Украина) — Мария Карле (Аргентина) — 3:6, 6:3, 6:4.
- Донна Векич (Хорватия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 6:4.
- Виктория Голубич (Швейцария) — Паула Бадоса (Испания) — 0:6, 3:6.
- Осеан Доден (Франция) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:6, 6:3, 1:6.
- Варвара Грачёва (Франция) — Кори Гауфф (США) — 2:6, 0:6.
- Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 4:6, 3:6.
- Маккартни Касслер (США) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 3:6.
- Эмма Наварро (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1.
- Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7, 6:0, 7:5.
- Виктория Азаренко (Беларусь) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 6:1, 6:1.
- Арина Соболенко (Беларусь) — Присцилла Хон (Австралия) — 3:6, 3:6.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.
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