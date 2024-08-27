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Результаты игрового дня 26 августа у женщин на US Open — 2024

Результаты игрового дня 26 августа у женщин на US Open — 2024
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26 августа и в ночь с 26 на 27 августа на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — прошёл очередной игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты игрового дня 26 августа на US Open — 2024 у женщин:

  • Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 7:6.
  • Юле Нимайер (Германия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:7, 6:4.
  • Ван Яфань (Китай) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, отказ Саккари.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 6:4, 6:2.
  • Жаклин Кристиан (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 4:6.
  • Элина Свитолина (Украина) — Мария Карле (Аргентина) — 3:6, 6:3, 6:4.
  • Донна Векич (Хорватия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 6:4.
  • Виктория Голубич (Швейцария) — Паула Бадоса (Испания) — 0:6, 3:6.
  • Осеан Доден (Франция) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:6, 6:3, 1:6.
  • Варвара Грачёва (Франция) — Кори Гауфф (США) — 2:6, 0:6.
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 4:6, 3:6.
  • Маккартни Касслер (США) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 3:6.
  • Эмма Наварро (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1.
  • Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7, 6:0, 7:5.
  • Виктория Азаренко (Беларусь) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 6:1, 6:1.
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Присцилла Хон (Австралия) — 3:6, 3:6.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

Календарь матчей US Open
Турнирная сетка US Open
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