Результаты игрового дня 26 августа у женщин на US Open — 2024

26 августа и в ночь с 26 на 27 августа на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — прошёл очередной игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты игрового дня 26 августа на US Open — 2024 у женщин:

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 7:6.

(Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 7:6. Юле Нимайер (Германия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:7, 6:4.

(Германия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:7, 6:4. Ван Яфань (Китай) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, отказ Саккари.

(Китай) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, отказ Саккари. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 6:4, 6:2.

(Китай) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 6:4, 6:2. Жаклин Кристиан (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 4:6.

(Россия) — 2:6, 4:6. Элина Свитолина (Украина) — Мария Карле (Аргентина) — 3:6, 6:3, 6:4.

(Украина) — Мария Карле (Аргентина) — 3:6, 6:3, 6:4. Донна Векич (Хорватия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 6:4.

(Хорватия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 6:4. Виктория Голубич (Швейцария) — Паула Бадоса (Испания) — 0:6, 3:6.

(Испания) — 0:6, 3:6. Осеан Доден (Франция) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:6, 6:3, 1:6.

(Украина) — 1:6, 6:3, 1:6. Варвара Грачёва (Франция) — Кори Гауфф (США) — 2:6, 0:6.

(США) — 2:6, 0:6. Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 4:6, 3:6.

(Россия) — (Бельгия) — 6:3, 4:6, 3:6. Маккартни Касслер (США) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 3:6.

(Украина) — 2:6, 3:6. Эмма Наварро (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1.

(США) — (Россия) — 6:1, 6:1. Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7, 6:0, 7:5.

(Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7, 6:0, 7:5. Виктория Азаренко (Беларусь) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 6:1, 6:1.

(Беларусь) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 6:1, 6:1. Арина Соболенко (Беларусь) — Присцилла Хон (Австралия) — 3:6, 3:6.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.