US Open — 2024, мужчины: расписание игрового дня 27 августа

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Сегодня, 27 августа, состоится первый игровой день основной сетки на Открытом чемпионате США—2024 в мужском одиночном разряде, в рамках которого пройдут 32 матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков:

18:00 — Стефанос Циципас (Греция) — Танаси Коккинакис (Австралия)

18:00 — Тристан Скулкейт (Австралия) — Таро Дэниэл (Япония)

18:00 — Алехандро Табило (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия)

18:00 — Констан Лестьенн (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия)

18:00 — Якуб Меншик (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

18:00 — Мариано Навоне (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия)

18:00 — Тимофей Скатов (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша)

19:30 — Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина)

19:30 — Фабио Фоньини (Италия) — Томаш Махач (Чехия)

19:30 — Борна Чорич (Хорватия) — Адриан Маннарино (Франция)

19:30 — Даниэль Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия)

19:30 — Отто Виртанен (Финляндия) — Кентен Алис (Франция)

19:30 — Элиот Спиццирри (США) — Алекс Михельсен (США)

20:00 — Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джек Дрэйпер (Великобритания)

20:00 — Мэттью Форбс (США) — Роман Сафиуллин (Россия)

20:30 — Янник Синнер (Италия) — Маккензи Макдональд (США)

21:00 — Алекс де Минор (Австралия) — Маркос Гирон (США)

21:00 — Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия)

21:30 — Макс Пёрселл (Австралия) — Александар Вукич (Австралия)

21:30 — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Юго Гастон (Франция)

21:30 — Корентен Муте (Франция) — Себастьян Корда (США)

21:30 — Артюр Фис (Франция) — Лёнер Тин (США)

21:30 — Денис Шаповалов (Канада) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

21:30 — Маттео Арнальди (Италия) — Захари Свайда (США)

23:00 — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Николас Харри (Чили)

23:00 — Флавио Коболли (Италия) — Джеймс Дакворт (Австралия)

23:00 — Зизу Бергс (Бельгия) — Павел Котов (Россия)

23:00 — Хауме Мунар (Испания) — Габриэль Диалло (Канада)

23:00 — Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия)

23:00 — Маттия Беллуччи (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария)

02:00 — Карлос Алькарас (Испания) — Ли Ту (Австралия)

03:30 — Лоренцо Сонего (Италия) — Томми Пол (США)

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.