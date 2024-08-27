Кирьос — о команде Синнера: зачем они везут с собой запрещённое вещество?

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поинтересовался, для чего команда первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера взяла с собой в тур запрещённый препарат.

«Каждый физиотерапевт, работающий с игроком, а также каждый игрок… Каждый год нам присылают список запрещённых препаратов. На странице 5 написано «Запрещено в любое время». Если есть возможность, нам нужно получить определение того, что значит «запрещено в любое время». Я почти уверен, что это значит, что независимо от количества, или если оно появится, это значит, что ваш тест положительный. Думаю, что есть серая зона в том, что значит «запрещено в любое время». Почему его команда везёт с собой запрещенное вещество, которое, как мы знаем, совершенно не нужно в спорте, — это уже другой вопрос. Таких парней, как Алькарас, спрашивали, и они вроде как оставались нейтральными в этом вопросе. Но в то же время есть много вещей, о которых я думаю, и деталей, которые нам тоже рассказали», — приводит слова Кирьоса ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце. Ник Кирьос активно выступал в социальных сетях против Синнера, а также призывал дисквалифицировать итальянца.