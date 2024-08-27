«Хочу, чтобы все были в равных условиях». Кирьос — о реакции игроков на допинг Синнера

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о яркой реакции игрков, дисквалифицированных за допинг, на ситуацию с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Именно для этого и существует борьба. Вот почему эти игроки пришли в социальные сети с некоторым дискомфортом. Два дня назад я прошёл тестирование в отеле. Нас постоянно проверяют. Это спорт, которым занимаюсь всю свою жизнь. Просто хочу, чтобы все были в равных условиях. Вот почему был против тренеров в ложе игроков. Не у каждого игрока есть тренер. Не каждый игрок в квалификации может позволить себе тренера. Если игровое поле не будет одинаковым для всех, вы немного потеряете целостность спорта», — приводит слова Кирьоса ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце. Ник Кирьос активно выступал в социальных сетях против Синнера, а также призывал дисквалифицировать итальянца.