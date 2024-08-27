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Душан Лайович — Даниил Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Душан Лайович — Даниил Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 27 августа, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Душаном Лайовичем (66-й номер рейтинга ATP) в матче 1-го круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 21:00 мск.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Прямые трансляции матчей будет осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в своём последнем матче Медведев уступил чеху Иржи Легечке во втором круге «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

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