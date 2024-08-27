Душан Лайович — Даниил Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 августа, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Душаном Лайовичем (66-й номер рейтинга ATP) в матче 1-го круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 21:00 мск.

Прямые трансляции матчей будет осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в своём последнем матче Медведев уступил чеху Иржи Легечке во втором круге «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.