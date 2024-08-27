US Open – 2024, женщины: расписание 2-го игрового дня
Сегодня, 27 августа, проходят встречи первого и второго круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.
US Open, женщины: 27 августа (время московское)
- 18:00 — Тайла Престон (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
- 18:00 — Кристина Букша (Испания) — Сара Эррани (Италия)
- 18:00 — Даниэль Коллинз (США) — Кэролайн Доулхайд (США)
- 18:00 — Кэйти Бултер (Великобритания) — Александра Саснович (Беларусь)
- 18:00 — Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия)
- 19:00 — Ига Свёнтек (Польша) — Камилла Рахимова (Россия)
- 19:30 — Наоми Осака (Япония) — Елена Остапенко (Латвия)
- 20:00 — Мирра Андреева (Россия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)
- 20:00 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Дестани Айва (Австралия)
- 21:30 — Юлия Путинцева (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия)
- 22:00 — Лорен Дэвис (США) — Анна Калинская (Россия)
- 23:30 — Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада)
- 23:30 — Надия Подороска (Аргентина) — Диана Шнайдер (Россия)
- 23:30 — Эмма Радукану (Великобритания) — Софья Кенин (США)
- 23:30 — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Элина Аванесян (Армения)
- 23:30 — Ван Цян (Китай) — Людмила Самсонова (Россия)
- 02:00 — Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия)
- 04:00 — Шелби Роджерс (США) — Джессика Пегула (США)
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