Даниэль Эванс — Карен Хачанов: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 августа, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с британцем Даниэлем Эвансом (184-й номер рейтинга ATP) в матче 1-го круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на корте №6 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 19:30 мск.

Прямые трансляции матчей будет осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Напомним, в своём последнем поединке россиянин уступил четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву во втором круге «Мастерса» в Цинциннати со счётом 3:6, 2:6.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.