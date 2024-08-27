Даниэль Эванс — Карен Хачанов: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 27 августа, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с британцем Даниэлем Эвансом (184-й номер рейтинга ATP) в матче 1-го круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на корте №6 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 19:30 мск.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
184
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Прямые трансляции матчей будет осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.
Напомним, в своём последнем поединке россиянин уступил четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву во втором круге «Мастерса» в Цинциннати со счётом 3:6, 2:6.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2024
-
11:03
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:30
-
10:09
-
10:00
-
09:45
-
09:31
-
09:22
-
08:53
-
08:30
-
08:04
-
07:11
-
06:56
-
06:01
-
05:45
-
04:57
-
04:12
-
03:57
-
03:02
-
02:47
-
02:37
-
02:35
-
02:30
-
02:19
-
01:48
-
01:30
-
01:20
-
00:19
-
00:06
- 26 августа 2024
-
23:56
-
23:08
-
23:05
-
22:45