«Это безумие». Навратилова оценила прогресс 17-летней Мирры Андреевой

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова лестно высказалась о 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой.
«Мирра Андреева впечатляет. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро ей это удалось? И ей всего 17 лет. И её сестра Эрика не сильно отстаёт. Мирра обрела огромную уверенность, когда едва не победила Игу Свёнтек в Цинциннати», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.
Отметим, что на данный момент россиянка занимает 23-ю строчку рейтинга WTA.
В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Мирра Андреева сыграет с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Матч пройдёт сегодня и начнётся не ранее 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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