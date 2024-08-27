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«Это безумие». Навратилова оценила прогресс 17-летней Мирры Андреевой

«Это безумие». Навратилова оценила прогресс 17-летней Мирры Андреевой
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова лестно высказалась о 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Мирра Андреева впечатляет. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро ей это удалось? И ей всего 17 лет. И её сестра Эрика не сильно отстаёт. Мирра обрела огромную уверенность, когда едва не победила Игу Свёнтек в Цинциннати», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Отметим, что на данный момент россиянка занимает 23-ю строчку рейтинга WTA.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Мирра Андреева сыграет с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Матч пройдёт сегодня и начнётся не ранее 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
82
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
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