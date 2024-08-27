«Это было отличное путешествие». Шварцман высказался о последнем матче на US Open

Бывшая восьмая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман трогательно попрощался с турниром «Большого шлема» US Open после поражения в первом круге.
«Это было здорово. Много лет, время летит очень, очень быстро. Очень доволен тем, как здесь выступал, а также тем, как публика относилась ко мне все эти годы. В конце концов, это был заключительный матч, о котором всегда мечтал, на отличном корте против такого великого соперника, как Гаэль. Я наслаждался некоторыми моментами матча, но не всеми, потому что в конце концов мне пришлось несладко. Думаю, что это было отличное путешествие на US Open, все моменты были великолепны, и я получил огромное удовольствие», — сказал Шварцман на пресс-конференции.
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В первом круге на US Open Диего Шварцман уступил 45-й ракетке мира французскому теннисисту Гаэлю Монфису со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6.
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