«Это было отличное путешествие». Шварцман высказался о последнем матче на US Open

Бывшая восьмая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман трогательно попрощался с турниром «Большого шлема» US Open после поражения в первом круге.

«Это было здорово. Много лет, время летит очень, очень быстро. Очень доволен тем, как здесь выступал, а также тем, как публика относилась ко мне все эти годы. В конце концов, это был заключительный матч, о котором всегда мечтал, на отличном корте против такого великого соперника, как Гаэль. Я наслаждался некоторыми моментами матча, но не всеми, потому что в конце концов мне пришлось несладко. Думаю, что это было отличное путешествие на US Open, все моменты были великолепны, и я получил огромное удовольствие», — сказал Шварцман на пресс-конференции.

В первом круге на US Open Диего Шварцман уступил 45-й ракетке мира французскому теннисисту Гаэлю Монфису со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6.