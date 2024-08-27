Петрова: хотелось бы увидеть матч Медведева с Рублёвым в четвертьфинале мэйджора

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова, комментируя турнирную сетку US Open — 2024, выразила надежду на то, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся в очном поединке в четвертьфинале одного из будущих турниров «Большого шлема».

«В нижней части сетки из наших только Андрей Рублёв, и в четвёртом круге у него потенциально Григор Димитров, а в четвертьфинале — Новак Джокович. Если заглядывать далеко, то Андрея и Даниила Медведева хотелось бы увидеть в 1/4 финала», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, в первом круге US Open — 2024 Медведев сыграет сегодня, 27 августа, с сербом Душаном Лайовичем. Рублёв уже вышел во второй круг, обыграв вчера, 26 августа, бразильца Тьяго Уайлда со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.