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Диего Шварцман: на US Open — 2017 впервые почувствовал себя великим игроком

Диего Шварцман: на US Open — 2017 впервые почувствовал себя великим игроком
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Бывшая восьмая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман вспомнил самый запоминающийся матч на турнире «Большого шлема» US Open.

«На Открытом чемпионате США 2017 года впервые почувствовал себя великим игроком и вошёл в топ-30, кажется, впервые в 2017 году после победы над Чиличем и Пуем, проиграв в четвертьфинале Карреньо-Бусте. Год был особенным. После этого мой теннис значительно улучшился, и я всегда чувствовал себя прекрасно, приезжая сюда, даже проигрывая матчи, чувствовал себя прекрасно с людьми здесь. Открытый чемпионат США дал мне много хороших побед и много уверенности в моей карьере в разные моменты», — сказал Шварцман на пресс-конференции.

В первом круге на US Open — 2024 Диего Шварцман уступил 45-й ракетке мира французскому теннисисту Гаэлю Монфису со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6.

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