Диего Шварцман: на US Open — 2017 впервые почувствовал себя великим игроком

Бывшая восьмая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман вспомнил самый запоминающийся матч на турнире «Большого шлема» US Open.

«На Открытом чемпионате США 2017 года впервые почувствовал себя великим игроком и вошёл в топ-30, кажется, впервые в 2017 году после победы над Чиличем и Пуем, проиграв в четвертьфинале Карреньо-Бусте. Год был особенным. После этого мой теннис значительно улучшился, и я всегда чувствовал себя прекрасно, приезжая сюда, даже проигрывая матчи, чувствовал себя прекрасно с людьми здесь. Открытый чемпионат США дал мне много хороших побед и много уверенности в моей карьере в разные моменты», — сказал Шварцман на пресс-конференции.

В первом круге на US Open — 2024 Диего Шварцман уступил 45-й ракетке мира французскому теннисисту Гаэлю Монфису со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6.