Джокович: я выкладываюсь на 100% при каждом выходе на корт и тем самым отдаю долг теннису

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович после победы над представителем Молдовы Раду Алботом (6:2, 6:2, 6:4) в матче первого круга US Open, раскрыл секрет своей безупречной физической формы в 37 лет.

«Нет ни одного слова или секрета, которые могли бы описать всё это. Это просто образ жизни. Способ подхода к моей теннисной карьере. Мне повезло, что в самом начале моей жизни меня окружали знающие и увлечённые люди, которые были настолько любезны, что делились со мной своими наставлениями в течение многих лет, и они очень рано научили меня, что профилактика равна долголетию. Растяжка. Разминка. Всё, что я делаю в начале своей жизни, вернётся ко мне позже в моей карьере. Тело — это одна часть. Ментальность и эмоциональный, ментальный аспект — это что-то другое. Вы должны найти оптимальный баланс между ними. Я всё ещё наслаждаюсь тем, что соревнуюсь. Я очень самокритичен на корте. Иногда я расстраиваюсь. В конце концов, этот вид спорта дал мне так много. Я продолжаю играть и выкладываться на 100% каждый раз, когда выхожу на корт, и это отдаёт долг этому замечательному виду спорта», — сказал Джокович в интервью на корте.

Во втором круге Открытого чемпионата США — 2024 Джокович сыграет со своим соотечественником Ласло Джере.