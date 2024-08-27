«Никогда не мечтал о таком». Шварцман — о чувствах в конце последнего матча на US Open

Бывшая восьмая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, что чувствовал в конце своего последнего матча на турнире «Большого Шлема» US Open — 2024.

«Это безумие, как люди относятся ко мне, не знаю, никогда не мечтал о таком, играть на US Open на большом корте в первом раунде в последний раз. Публика, директор турнира, все благодарят меня за то, что пришёл. Для меня это безумие. С юных лет никогда не мечтал о таком завершении карьеры, это очень особенное и эмоциональное событие», — сказал Шварцман на пресс-конференции.

В первом круге на Открытого чемпионата США — 2024 Диего Шварцман уступил 45-й ракетке мира французскому теннисисту Гаэлю Монфису со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6, 1:6.