Зверев одержал 23-ю подряд победу в матчах с леворукими теннисистами

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продлил свою победную серию в рамках турниров ATP в поединках с теннисистами-левшами до 23 матчей. Это случилось после его победы над соотечественником и 100-й ракеткой мира Максимильяном Мартерером (6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2) в первом круге US Open — 2024.

Данную серию Зверев начал с победы над словаком Алексом Молчаном на «Ролан Гаррос» — 2023. Причём семь из этих 23 побед были одержаны на турнирах «Большого шлема».

Во втором круге Открытого чемпионата США Зверев сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером, занимающим 77-ю строчку рейтинга ATP.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.