Кудерметова впервые в карьере уступила на старте всех турниров «Большого шлема» в сезоне

46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере проиграла на старте всех турниров «Большого шлема» в сезоне в одиночном разряде. На Открытом чемпионате США — 2024 россиянка проиграла 35-й ракетке мира бельгийской теннисистке Элисе Мертенс со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Последние выступления Вероники Кудерметовой на ТБШ:

Australian Open – 2024, первый круг. Поражение со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 1:6 от швейцарки Виктории Голубич;

«Ролан Гаррос» — 2024, первый круг. Поражение со счётом 2:6, 4:6 от чешки Мари Боузковой;

Уимблдон — 2024, первый круг. Поражение со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 5:7 от чешки Барбары Крейчиковой.

В следующем круге Мертенс встретится со 118-й ракеткой мира австралийской теннисисткой Аллой Томлянович. Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.