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«Он может гордиться своими достижениями». Джокович — о Доминике Тиме

«Он может гордиться своими достижениями». Джокович — о Доминике Тиме
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович не поскупился на тёплые слова в адрес чемпиона US Open — 2020 австрийского теннисиста Доминика Тима, который провёл свой последний в карьере матч на мэйджорах, уступив в первом круге Открытого чемпионата США — 2024 американцу Бену Шелтону (4:6, 2:6, 2:6).

«Я хотел бы поздравить его с невероятной карьерой на турнирах «Большого шлема». Он человек, которого уважают, которым восхищаются и любят товарищи по команде и болельщики. Его трудовая этика является примером для всей молодёжи. То, с каким упорством он это делал, впечатляет. Жаль, что он получил серьёзную травму колена, но его всегда будут помнить, и, думаю, он может гордиться своими достижениями», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведёт в Вене (Австрия) в октябре.

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