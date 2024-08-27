Кирьос — о Джоковиче: его победы заставляют меня чувствовать себя лучше

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос выразил надежду на победу второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на турнире Большого шлема» US Open — 2024.

«Я надеюсь, что Новак победит, всегда надеюсь, что он это сделает, поскольку он победил меня в финале Уимблдона 2022 года. Его победы заставляют меня чувствовать себя лучше», — приводит слова Кирьоса tennis.com.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Джокович обыграл 138-ю ракетку мира румынского теннисиста Раду Албота со счётом 6:2, 6:2: 6:4. Во втором круге серб встретится со своим соотечественником 109-й ракеткой мира Ласло Джере.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.