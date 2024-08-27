Павлюченкова — Престон: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 27 августа, состоится матч первого круга турнира «Большого Шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде, где встретятся 27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и 145-я ракетка мира австралийская теннисистка Тайла Престон. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» на корте №10 и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая встреча спортсменок. US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.