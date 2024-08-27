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Джокович отметился необычным достижением в истории US Open

Джокович отметился необычным достижением в истории US Open
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл больше всех матчей в истории на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке — главной арене Открытого чемпионата США и крупнейшего теннисного стадиона в мире. Об этом сообщает пресс-служба US Open.

Напомним, этой ночью Джокович обыграл представителя Молдовы Раду Албота (6:2, 6:2, 6:4) в матче первого круга американского мэйджора. Игра проходила именно на вышеупомянутой арене, вмещающей более 23 тыс. зрителей.

Во втором круге соперником легендарного серба станет его соотечественник Ласло Джере, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP.

37-летний Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США.

Турнирная сетка US Open — 2024 у мужчин
Календарь US Open — 2024 у мужчин
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