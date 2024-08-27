Любичич — о деле Синнера: сейчас, думаю, никто не сомневается в его невиновности

Иван Любичич, бывший тренер Роджера Федерера, высказался о допинговом деле первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«На данный момент, думаю, никто не сомневается в невиновности Синнера, и единственное, что я чувствую, — это определённое удивление со стороны некоторых теннисистов по поводу того, как проходил юридический процесс по сравнению с другими.

Это послужит уроком теннисистам, что нужно быть очень осторожными и нелегко всё контролировать. Мы путешествуем по всему миру, и, возможно, нужно принять лекарство, о котором вы точно не знаете, что оно содержит. Янник показал, насколько он силён морально. Ему тяжело жить с этим в течение нескольких месяцев и продолжать соревноваться. Теперь груз снят с его плеч, и уверен, что он восстановит свой лучший теннис», — приводит слова Любичича tennis365.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце. Многие теннисисты отрицательно отнеслись к решению оставить итальянца без наказания.