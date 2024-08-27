Джокович сообщил, что не выступит на турнире ATP в Белграде в ноябре

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит турнир категории ATP-250 в Белграде, который пройдёт с 3 по 9 ноября. Об этом легендарный теннисист сообщил на пресс-конференции в беседе с сербскими СМИ.

Напомним, этой ночью Джокович обыграл представителя Молдавии Раду Албота (6:2, 6:2, 6:4) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Во втором круге соперником сербского теннисиста станет его соотечественник Ласло Джере, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP.

Отметим, что 37-летний Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале серб нанёс поражение российскому теннисисту Даниилу Медведеву (6:3, 7:6, 6:3).