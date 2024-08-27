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«Мне предстоит внести корректировки». Бадоса — о матче первого круга на US Open

«Мне предстоит внести корректировки». Бадоса — о матче первого круга на US Open
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу в матче первого круга на турнире «Большого шлема» US Open — 2024.

«Прежде всего, я хорошо сыграла на задней линии, немного побыла там на подаче, но завтра мне предстоит внести четыре корректировки, которых мне не хватало. Но в целом это был достаточно правильный матч со всем напряжением. Я гораздо больше концентрируюсь на первых ударах, на подаче, на отдыхе, на второй подаче, потому что стараюсь много бить», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 21:30 МСК
Виктория Голубич
73
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Во втором круге Открытого чемпионата США Бадоса встретится с 48-й ракеткой мира из США Тэйлор Таунсенд.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

US Open - 2024. Календарь (Ж)
US Open - 2024. Сетка (Ж)
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