Паула Бадоса: меня вдохновляют игроки, которые сейчас находятся на вершине

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, какие игроки её вдохновляют.

«Меня вдохновляют игроки, которые сейчас находятся на вершине, потому что, в конце концов, хочу оказаться там, и именно по этому пути мне придётся идти. Всегда больше зависела от своего психологического состояния, и, когда уверена в себе, думаю, что моя игра всегда очень хороша», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Паула Бадоса обыграла 73-ю ракетку мира швейцарскую теннисистку Викторию Голубич со счётом 6:0, 6:3. Во втором круге Бадоса встретится с 48-й ракеткой мира из США Тэйлор Таунсенд.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.