Певец, которого Бадоса хотела бы видеть на своём матче, ответил на предложение

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что пригласила бы посмотреть на свою игру колумбийского певца Малуму. В социальных сетях артист ответил, что готов приехать.

«Если бы я приглашала кого-то, то это был бы Малума», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

«Я готов», — написал Малума в социальных сетях.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Паула Бадоса обыграла 73-ю ракетку мира швейцарскую теннисистку Викторию Голубич со счётом 6:0, 6:3. Во втором круге Бадоса встретится с 48-й ракеткой мира из США Тэйлор Таунсенд.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.