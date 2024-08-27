Кто из россиянок добьётся лучшего результата на US Open?

Сегодня, 27 августа, проходят матчи первого и второго круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024. В женском одиночном разряде принимают участие восемь россиянок: Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Эрика Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто из россиянок добьётся лучшего результата на US Open — 2024?

Проголосовать также можно здесь.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.