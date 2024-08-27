Свёнтек — Рахимова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open — 2024
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Сегодня, 27 августа, проходят встречи турнира «Большого шлема» — US Open — 2024. В матче первого круга встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и 104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова, которая попала в основную сетку как лаки-лузер. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 19:00 мск.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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104
Камилла Рахимова
К. Рахимова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это первая встреча теннисисток. US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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