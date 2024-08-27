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Азаренко сравнялась с Кузнецовой по числу сыгранных матчей основной сетки мэйджоров

20-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко провела свой 223-й в карьере матч в рамках основной сетки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Этой ночью она обыграла украинку Юлию Стародубцеву в первом круге Открытого чемпионата США — 2024 (3:6, 6:1, 6:1).

По этому показателю Азаренко сравнялась с экс второй ракеткой мира, российской теннисисткой Светланой Кузнецовой и вышла на 10-е место в истории в Открытой эре — с 1968 года.

Во втором круге US Open — 2024 белорусская спортсменка сыграет с 56-й ракеткой мира француженкой Кларой Бюрель.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является американка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале взяла верх над другой представительницей Беларуси Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).