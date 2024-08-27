«Он выиграл больше, чем эти парни». Макинрой — о дистанции Джоковича и Феререра с Надалем

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой считает, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович пытается дистанцироваться от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Это как яблоки и апельсины. По-моему, Джокович стремится отделить себя от Федерера и Надаля. Это действительно то, к чему всё сводится. Кажется, он уже сделал это в некотором смысле. Он выиграл Олимпиаду, выиграл всё, выиграл больше, чем эти парни», — приводит слова Макинроя ESPN.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Джокович обыграл 138-ю ракетку мира молдавского теннисиста Раду Албота со счётом 6:2, 6:2: 6:4. Во втором круге серб встретится со своим соотечественником 109-й ракеткой мира Ласло Джере.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является Новак Джокович.