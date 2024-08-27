Душан Лайович — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 27 августа, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Душаном Лайовичем (66-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию стартовой встречи россиянина на турнире.

Напомним, в своём последнем матче Медведев уступил чешскому теннисисту Иржи Легечке во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале взял верх именно над Медведевым (6:3, 7:6, 6:3).