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Глава USTA заявил о планах охватить 1 млн посетителей на US Open

Глава USTA заявил о планах охватить 1 млн посетителей на US Open
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Глава американской теннисной ассоциации (USTA) Лью Шерр уверен, что посещаемость турнира «Большого шлема» — US Open — 2024 составит 1 млн человек за три недели.

«Для нас это будет очень важно, потому что символизирует всю ту энергию и усилия, которые были направлены на поиск путей расширения мероприятия. Мы поставили перед собой цель — миллион. Говорили об этом четыре или пять лет назад, и многие посмеивались. Я же чувствовал, что путь есть. Мы могли его увидеть», — приводит слова Шерра Sports Business Journal.

В 2017 году USTA запустила Неделю болельщиков, чтобы объединить свои рекламные мероприятия, предшествующие Открытому чемпионату США, и добавить билеты на дополнительные мероприятия, которые традиционно проводились во вторую неделю основной сетки.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).

US Open - 2024. Календарь
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