Арина Соболенко прокомментировала уверенный старт на US Open — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала успешный старт на US Open – 2024. В первом круге она со счётом 6:3, 6:3 обыграла 203-ю ракетку мира из Австралии Присциллу Хон.

«Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, я боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Рада, что, несмотря на не лучшее самочувствие на корте, смогла победить в двух сетах – особенно в матче с кем-то вроде неё. Очень хитрого игрока. Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко столкнуться с ней в первом круге», – сказала Соболенко после матча.

За выход в третий круг US Open Соболенко сразится с 76-й ракеткой мира Лючией Бронцетти из Италии.