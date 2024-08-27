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Арина Соболенко прокомментировала уверенный старт на US Open — 2024

Арина Соболенко прокомментировала уверенный старт на US Open — 2024
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала успешный старт на US Open – 2024. В первом круге она со счётом 6:3, 6:3 обыграла 203-ю ракетку мира из Австралии Присциллу Хон.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 05:50 МСК
Присцилла Хон
203
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, я боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Рада, что, несмотря на не лучшее самочувствие на корте, смогла победить в двух сетах – особенно в матче с кем-то вроде неё. Очень хитрого игрока. Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко столкнуться с ней в первом круге», – сказала Соболенко после матча.

За выход в третий круг US Open Соболенко сразится с 76-й ракеткой мира Лючией Бронцетти из Италии.

Женская сетка US Open - 2024
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