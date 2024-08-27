«Надеюсь смогу порадовать свою маму». 186-я ракетка мира Ли Ту — о матче с Алькарасом

186-я ракетка мира австралиец Ли Ту высказался о предстоящем матче первого круга US Open — 2024, в котором он встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Это невероятно. На корте нахожусь только я. Иногда забываю, что за игрой следит семья и большое число людей. Я смогу сыграть против одного из лучших игроков в мире на стадионе Артура Эша, который является самым большим теннисным кортом в мире. Моя мама увидит это, воспоминание останется со мной навсегда. Я просто надеюсь, что смогу хорошо выступить и порадовать своих родителей, особенно её», — приводит слова Ли Ту Punto de Break.

В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.