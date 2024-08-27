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Муратоглу назвал Джоковича главным фаворитом US Open — 2024

Муратоглу назвал Джоковича главным фаворитом US Open — 2024
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Известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу назвал главного фаворита US Open — 2024.

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«У Синнера и Алькараса есть шансы, но Новак на ступень выше. Карлос очень плохо выступил в Цинциннати, и я вижу, что он морально истощён. В то же время бедро продолжает доставлять проблемы Синнеру. Его уровень игры снизился», — приводит слова Муратоглу Sportklub.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.

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