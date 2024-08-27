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Нисиока упал на корт из-за сильных судорог на US Open. Ему пришлось сняться с турнира

Нисиока упал на корт из-за сильных судорог на US Open. Ему пришлось сняться с турнира
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53-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока не смог завершить матч первого круга на US Open – 2024. Нисиока встречался с 54-м номером мирового рейтинга сербом Миомиром Кецмановичем.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 22:35 МСК
Йосихито Нисиока
53
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 2 		6 7 5 0
7 7 		2 5 7 1
             
Миомир Кецманович
54
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

В начале пятого сета Нисиока внезапно упал на корт, оказалось, причиной тому стали судороги. Он не смог прийти в себя и снялся с поединка.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Впоследствии Йосихито признался, что даже воспользовался инвалидной коляской.

«Приношу извинения, если кого-то разочаровал. У меня уже были судороги при счёте 3:3 в четвёртом сете, а при 5:4 я уже не мог подавать. В решающем сете при 0:1 судороги в пояснице стали сильнее, чем в ногах, и я не мог встать. Потом свело и ноги. Вообще, у меня возникали спазмы в лопатках, бёдрах и рёбрах.

По дороге у меня были проблемы с дыханием, но с помощью бригады меня посадили в инвалидную коляску (я просил носилки, но их не принесли) и увезли, в процессе мне всё ещё было плохо. Судороги не прекращались около часа, но сейчас утихли. У меня сильно болит всё тело, поэтому я снимусь с пары и вернусь в Японию. Жаль, что всё так плохо закончилось, ведь я мог выиграть матч», — написал Нисиока в социальных сетях.

Мужская сетка US Open - 2024
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