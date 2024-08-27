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Анна Калинская опубликовала забавные фото со своим псом Коби в честь праздника

Анна Калинская опубликовала забавные фото со своим псом Коби в честь праздника
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15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала забавные фото со своим псом Коби в честь прошедшего вчера, 26 августа, Дня благодарности собаке. Это международный праздник, придуманный в 2004 году в США.

«Я всегда на 166,7% счастливее, когда провожу время с Коби. Счастливого дня благодарности собакам», — подписала снимки Калинская.

Фото: из личного архива Анны Калинской

Фото: из личного архива Анны Калинской

Калинская в данный момент находится в Нью-Йорке, где стартовал Открытый чемпионат США — 2024. В первом круге одиночного разряда Калинской (15) предстоит сразиться с 30-летней американкой Лорен Дэвис (408-я ракетка мира).

Отметим, что Калинская попала в одну половину сетки с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Анны Калинской к финалу:

1-й круг: Анна Калинская — Лорен Дэвис (США);
2-й круг: Бернарда Пера (США) — Анна Калинская;
3-й круг: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Анна Калинская;
1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна Калинская;
1/4 финала: Анна Калинская — Ясмин Паолини (Италия);
1/2 финала: Ига Свёнтек (Польша) — Анна Калинская;
Финал: Анна Калинская — Арина Соболенко (Беларусь).

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Лорен Дэвис
408
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Не начался
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Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Женская сетка US Open - 2024
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