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«Я так расстроен». Хольгер Руне прокомментировал поражение в первом круге US Open — 2024

«Я так расстроен». Хольгер Руне прокомментировал поражение в первом круге US Open — 2024
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15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал ранний вылет с US Open – 2024. В первом круге соревнований Руне со счётом 2:6, 1:6, 4:6 проиграл 50-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 00:40 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 4
6 		6 6
             
Брэндон Накашима
50
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«[Травма колена] мешала моей подаче. Мне приходилось чаще бить слева, потому что было больно сгибать ногу. Больше всего ошибок я допустил на подаче и бэкхенде. По большей части проблема была именно в колене, потому что обычно я использую правую ногу для выполнения подачи.

Я так расстроен, что мне снова приходится иметь с этим дело. Я брал перерыв в выступлениях, чтобы разобраться с этим. Но, видимо, не приложил к этому достаточных усилий, чтобы сыграть три турнира подряд. И это вызывает большое разочарование.

Я всегда верю в свою победу. Но, конечно, это усложняет задачу, поэтому мне приходилось импровизировать. Однако без подачи в мужской теннис играть сложно», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Мужская сетка US Open - 2024
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