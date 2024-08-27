«Я так расстроен». Хольгер Руне прокомментировал поражение в первом круге US Open — 2024

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал ранний вылет с US Open – 2024. В первом круге соревнований Руне со счётом 2:6, 1:6, 4:6 проиграл 50-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме.

«[Травма колена] мешала моей подаче. Мне приходилось чаще бить слева, потому что было больно сгибать ногу. Больше всего ошибок я допустил на подаче и бэкхенде. По большей части проблема была именно в колене, потому что обычно я использую правую ногу для выполнения подачи.

Я так расстроен, что мне снова приходится иметь с этим дело. Я брал перерыв в выступлениях, чтобы разобраться с этим. Но, видимо, не приложил к этому достаточных усилий, чтобы сыграть три турнира подряд. И это вызывает большое разочарование.

Я всегда верю в свою победу. Но, конечно, это усложняет задачу, поэтому мне приходилось импровизировать. Однако без подачи в мужской теннис играть сложно», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.