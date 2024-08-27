Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Чемпион». Ник Кирьос высказался о том, что Тим провёл последний матч на ТБШ в карьере

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос комплиментарно высказался в адрес чемпиона US Open — 2020 австрийского теннисиста Доминика Тима, который провёл свой последний в карьере матч на турнире «Большого шлема», уступив в первом круге Открытого чемпионата США — 2024 американцу Бену Шелтону (4:6, 2:6, 2:6).

«Удивительная карьера. Было честью комментировать твой последний матч на турнирах «Большого шлема». Чемпион», — написал Кирьос в социальных сетях.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведёт в Вене (Австрия) в октябре.

Кирьос младше Тима на год. Из-за долгого восстановления после травм Ник практически два года не может полноценно вернуться в тур.