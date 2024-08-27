«Чемпион». Ник Кирьос высказался о том, что Тим провёл последний матч на ТБШ в карьере

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос комплиментарно высказался в адрес чемпиона US Open — 2020 австрийского теннисиста Доминика Тима, который провёл свой последний в карьере матч на турнире «Большого шлема», уступив в первом круге Открытого чемпионата США — 2024 американцу Бену Шелтону (4:6, 2:6, 2:6).
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«Удивительная карьера. Было честью комментировать твой последний матч на турнирах «Большого шлема». Чемпион», — написал Кирьос в социальных сетях.
В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведёт в Вене (Австрия) в октябре.
Кирьос младше Тима на год. Из-за долгого восстановления после травм Ник практически два года не может полноценно вернуться в тур.
- 27 августа 2024
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