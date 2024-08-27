Анастасия Павлюченкова с разгромной победы стартовала на US Open — 2024

27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 145-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Тайлу Престон. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу Павлюченковой.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Павлюченкова выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Престон ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Анастасия Павлюченкова сыграет с победителем пары Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.